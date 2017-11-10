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Цього року на Донбасі постраждало більше людей, ніж минулого – Хуг

П'ятниця, 10 листопада 2017, 13:50

Від початку року в результаті бойових дій у Донецькій і Луганській областях загинули і постраждали 425 мирних жителів.

Про це повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг на п'ятничній прес-конференції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"СМС ОБСЄ підтверджує 425 загиблих і постраждалих цивільних жителів з початку року. Це більше, ніж за аналогічний період 2016 року", – сказав він.

Хуг уточнив, що 39 із загиблих і постраждалих у поточному році на Донбасі некомбатантів – діти.

За спостереженнями місії ОБСЄ, за минулий тиждень рівень насильства не збільшився, але були окремі спалахи у певних районах. "За тиждень зафіксовано понад 5 тисяч випадків порушення режиму припинення вогню", – сказав Хуг.

За його словами, у трикутнику Авдіївка – Ясинувата – Донецький аеропорт, де загострення було особливо помітним, спостерігачі фіксували порушення, "які свідчать про байдужість до долі мирних жителів".

"На двох об'єктах водної інфраструктури поблизу Ясинуватої було зафіксовано місця вогневого ураження. Одне з них – просто на хлоропроводі, інші поблизу споруд, де зберігається хлор. В одному випадку це був розрив ракети, випущеної з РСЗВ", – повідомив Хуг.

Представник місії ОБСЄ зазначив, що сторони продовжують розміщувати озброєння в порушення домовленостей, не виконують зобов'язання в частині розмінування територій.

"За нашими спостереженнями, 22 навчальних заклади розміщені поблизу позицій або укріплень збройних формувань. Наприклад у підконтрольній т.зв. "ДНР" Саханці ми бачили траншеї за школою", – заявив він.

"Відрізнити цивільні об'єкти від позицій стає складно. Використання цивільні об'єкти як щит треба засуджувати. Але коли таким щитом виступають діти, це змушує задуматися, чи залишилося у цих людей хоч трохи здорового глузду", – сказав Хуг.

Він також зазначив, що спостерігачам часом перешкоджають: "За тиждень було кілька таких випадків по обидва боки. У середу в Пікузах представник т.зв. "ДНР" погрожував спостерігачам і не давав їм виконувати свою роботу, стріляючи біля них із автомата".

Теми: ДонбасОБСЄ
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