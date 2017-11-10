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В этом году на Донбассе пострадало больше людей, чем в прошлом – Хуг

Пятница, 10 ноября 2017, 13:50

С начала года в результате боевых действий в Донецкой и Луганской областях погибли и пострадали 425 мирных жителей.

Об этом сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на пятничной пресс-конференции, сообщает "Интерфакс-Украина".

"СМС ОБСЕ подтверждает 425 погибших и пострадавших цивильных жителей с начала года. Это больше, чем за аналогичный период 2016 года", – сказал он.

Хуг уточнил, что 39 из погибших и пострадавших в текущем году на Донбассе некомбатантов – дети.

По наблюдениям миссии ОБСЕ, за минувшую неделю уровень насилия не увеличился, но были отдельные вспышки в определенных районах. "За неделю зафиксировано свыше 5 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня", – сказал Хуг.

По его словам, в треугольнике Авдеевка – Ясиноватая – Донецкий аэропорт, где обострение было особо заметным, наблюдатели фиксировали нарушения, "которые свидетельствуют о равнодушии к судьбе мирных жителей".

"На двух объектах водной инфраструктуры вблизи Ясиноватой были зафиксированы места огневого поражения. Одно из них – прямо на хлоропроводе, другие вблизи сооружений, где хранится хлор. В одном случае это был разрыв ракеты, выпущенной из РСЗО", – сообщил Хуг.

Представитель миссии ОБСЕ отметил, что стороны продолжают размещать вооружение в нарушение договоренностей, не выполняют обязательства в части разминирования территорий.

"По нашим наблюдениям 22 учебных заведения размещены вблизи позиций или укреплений вооруженных формирований. Например в подконтрольной т.н."ДНР" Саханке мы видели траншеи за школой", – заявил он.

"Отличить гражданские объекты от позиций становится сложно. Использование гражданских объектов как щита надо осуждать. Но когда таким щитом выступают дети, это заставляет задуматься, осталось ли у этих людей хоть немного здравого смысла", – сказал Хуг.

Он также отметил, что наблюдателям порой препятствуют по обе стороны линии разграничения: "За неделю было несколько таких случаев с обеих сторон. В среду в Пикузах представитель т.н."ДНР" угрожал наблюдателям и не давал им выполнять свою работу, стреляя возле них из автомата".

Темы: ДонбассОБСЕ
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