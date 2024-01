В этом году на Донбассе пострадало больше людей, чем в прошлом – Хуг

С начала года в результате боевых действий в Донецкой и Луганской областях погибли и пострадали 425 мирных жителей.

Об этом сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на пятничной пресс-конференции, сообщает "Интерфакс-Украина".



"СМС ОБСЕ подтверждает 425 погибших и пострадавших цивильных жителей с начала года. Это больше, чем за аналогичный период 2016 года", – сказал он.

Хуг уточнил, что 39 из погибших и пострадавших в текущем году на Донбассе некомбатантов – дети.

Hug: In Donetsk’s Kyivskyi dist, SMM saw homes damaged, civilians scared & traumatized, at least 2 hurt. In city’s Petrovskyi dist, 9-yr-old boy died & 2 hurt by unexploded ordnance in school playground; 31-yr-old woman had gunshot wound. 39 children killed/injured in 2017 so far