В этом году на Донбассе пострадало больше людей, чем в прошлом – Хуг

С начала года в результате боевых действий в Донецкой и Луганской областях погибли и пострадали 425 мирных жителей.

Об этом сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на пятничной пресс-конференции, сообщает "Интерфакс-Украина".



"СМС ОБСЕ подтверждает 425 погибших и пострадавших цивильных жителей с начала года. Это больше, чем за аналогичный период 2016 года", – сказал он.

Хуг уточнил, что 39 из погибших и пострадавших в текущем году на Донбассе некомбатантов – дети.

Hug: In Donetsk’s Kyivskyi dist, SMM saw homes damaged, civilians scared & traumatized, at least 2 hurt. In city’s Petrovskyi dist, 9-yr-old boy died & 2 hurt by unexploded ordnance in school playground; 31-yr-old woman had gunshot wound. 39 children killed/injured in 2017 so far — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) November 10, 2017

По наблюдениям миссии ОБСЕ, за минувшую неделю уровень насилия не увеличился, но были отдельные вспышки в определенных районах. "За неделю зафиксировано свыше 5 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня", – сказал Хуг.

По его словам, в треугольнике Авдеевка – Ясиноватая – Донецкий аэропорт, где обострение было особо заметным, наблюдатели фиксировали нарушения, "которые свидетельствуют о равнодушии к судьбе мирных жителей".

"На двух объектах водной инфраструктуры вблизи Ясиноватой были зафиксированы места огневого поражения. Одно из них – прямо на хлоропроводе, другие вблизи сооружений, где хранится хлор. В одном случае это был разрыв ракеты, выпущенной из РСЗО", – сообщил Хуг.

Представитель миссии ОБСЕ отметил, что стороны продолжают размещать вооружение в нарушение договоренностей, не выполняют обязательства в части разминирования территорий.

"По нашим наблюдениям 22 учебных заведения размещены вблизи позиций или укреплений вооруженных формирований. Например в подконтрольной т.н."ДНР" Саханке мы видели траншеи за школой", – заявил он.

Hug: Kids die in #Ukraine because sides put weapons & installations in/near homes & schools: 21 schools non-functional because of shelling/gunfire; 11 occupied by soldiers/armed persons #FactsMatter — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) November 10, 2017

"Отличить гражданские объекты от позиций становится сложно. Использование гражданских объектов как щита надо осуждать. Но когда таким щитом выступают дети, это заставляет задуматься, осталось ли у этих людей хоть немного здравого смысла", – сказал Хуг.

Он также отметил, что наблюдателям порой препятствуют по обе стороны линии разграничения: "За неделю было несколько таких случаев с обеих сторон. В среду в Пикузах представитель т.н."ДНР" угрожал наблюдателям и не давал им выполнять свою работу, стреляя возле них из автомата".