Трьох бойовиків заочно засудили за вбивство 16-річного українця

Трьох убивць 16-річного українця Степана Чубенка у 2014 році на окупованому Донбасі заочно засудили до довічного позбавлення волі.

Про це у Facebook повідомив прокурор Донецької області Євген Бондаренко.

"Трьох бойовиків терористичної організації "ДНР", які у 2014 році за активну проукраїнську позицію вбили 16-річного краматорського юнака, Дзержинським судом заочно засуджено до довічного позбавлення волі", - написав він.

Фото з facebook Бондаренка

За словами Бондаренка, Чубенка бойовики затримали початку липня 2014 року, коли він повертався від товариша з Києва через Донецьк. Неповнолітнього хлопця вивезли до одного з селищ Донецької області, де його зі зв’язаними руками та ногами катували.

"Бойовики пропонували перейти на їхній бік, але зламати дитину їм так і не вдалося", - написав Бондаренко.

28 липня троє учасників незаконних збройних формувань – Вадим Погодін, Москальов Ю.А., Сухомлинов М.В., розстріляли юнака.

"У рамках розслідування кримінального провадження за п. 3, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство викраденої людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України проведено низку судових експертиз та зібрано вичерпні докази провини бойовиків у зухвалому та жорстокому вбивстві юнака", - написав Бондаренко.

21 липня 2017 року Генпрокуратура звернулася до генеральної прокуратури Росії з проханням передати ватажка ОРДО Вадима Погодіна, який у 2014 році вбив Чубенка.

Згодом стало відомо, що до вбивства Чубенка у 2014 році причетні троє бойовиків, двоє з яких - в Росії, один - в анексованому Криму.