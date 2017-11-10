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Троих боевиков заочно осудили за убийство 16-летнего украинца

Пятница, 10 ноября 2017, 14:12

Троих убийц 16-летнего украинца Степана Чубенко в 2014 году на оккупированном Донбассе заочно приговорили к пожизненному лишению свободы.

Об этом в Facebook сообщил прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко.

"Троих боевиков террористической организации "ДНР", которые в 2014 году за активную проукраинскую позицию убили 16-летнего краматорского юношу, Дзержинский суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы", - написал он. 

 
Фото с facebook Бондаренко

По словам Бондаренко, Чубенко боевики задержали начале июля 2014 года, когда он возвращался от друга из Киева через Донецк.

Несовершеннолетнего парня вывезли в один из поселков Донецкой области, где его со связанными руками и ногами пытали.

"Боевики предлагали перейти на их сторону, но сломать ребенка им так и не удалось", - написал Бондаренко.

28 июля трое участников незаконных вооруженных формирований – Вадим Погодин, Москалев Ю.А., Сухомлинов М.В., расстреляли юношу.

"В рамках расследования уголовного производства по п. 3, 12 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство похищенного человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины проведен ряд судебных экспертиз и собрано исчерпывающие доказательства вины боевиков в дерзком и жестоком убийстве юноши ", - написал Бондаренко.

Как известно, 21 июля Генпрокуратура обратилась в Генеральную прокуратуру России с просьбой передать главаря ОРДО Вадима Погодина, который в 2014 году убил молодого человека Вадима Чубенко.

Позже стало известно, что к убийству Чубенко причастны трое боевиков, двое из которых - в России, один - в аннексированном Крыму. 

Темы: убийствоДонбасс
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