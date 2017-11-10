У РФ іноземні ЗМІ зобов'яжуть писати в соцмережах, що вони іноагенти

Віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстой заявив, що поправки в закон про іноземних агентів в РФ будуть зобов'язувати іноземні ЗМІ, визнаних іноагентами, публікувати інформацію про це на їхніх сторінках в соцмережах.

Про це повідомляють "РИА-новости", з посиланням на Telegram Толстого.

Він заявив, що поправки в закон про іноземних агентів можуть бути поширені не тільки на ЗМІ, а й на соцмережі. При цьому, він додав, що "це не означає, що хтось зазіхає на FB або Twitter".

"У кожного ЗМІ сьогодні є свої сторінки в соціальних мережах, де також публікуються їхні новини, статті та відеосюжети. Так ось, законом має бути передбачено, що на цих сторінках засоби масової інформації, визнані іноземними агентами, також повинні будуть вказувати відповідну інформацію", - зазначив Толстой.

Як повідомлялося, мін'юст США звернувся до російської телекомпанії RT, раніше Russia Today, з пропозицією зареєструвати американське відділення мовника як "іноземного агента".

Главред RT Маргарита Симоньян на своєму сайті звинуватила США у "війні" проти російських ЗМІ і посяганні на свободу слова.

У зв'язку з цим в Росії заявили про готовність дати відповідь в ситуації з "обмеженням" російських ЗМІ в США.

Згодом міністерство юстиції Росії попередило "Радіо Свобода" і його проекти канал "Настоящее время" і сайт "Idel.Реаліі", що їх роботу в РФ можуть обмежити, оскільки "діяльність може бути кваліфікована як діяльність іноземного агента".

В оприлюдненому в січні звіті американських спецслужб говорилося, що Росія втрутилася в президентські вибори 2016 року. Окремо в цьому звіті названо телеканал RT, який фахівці вважають "головним інструментом міжнародної пропаганди Кремля".