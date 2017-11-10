Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У РФ іноземні ЗМІ зобов'яжуть писати в соцмережах, що вони іноагенти

П'ятниця, 10 листопада 2017, 15:10

Віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстой заявив, що поправки в закон про іноземних агентів в РФ будуть зобов'язувати іноземні ЗМІ, визнаних іноагентами, публікувати інформацію про це на їхніх сторінках в соцмережах.

Про це повідомляють "РИА-новости", з посиланням на Telegram Толстого.

Він заявив, що поправки в закон про іноземних агентів можуть бути поширені не тільки на ЗМІ, а й на соцмережі. При цьому, він додав, що "це не означає, що хтось зазіхає на FB або Twitter".

"У кожного ЗМІ сьогодні є свої сторінки в соціальних мережах, де також публікуються їхні новини, статті та відеосюжети. Так ось, законом має бути передбачено, що на цих сторінках засоби масової інформації, визнані іноземними агентами, також повинні будуть вказувати відповідну інформацію", - зазначив Толстой.

Як повідомлялося, мін'юст США звернувся до російської телекомпанії RT, раніше Russia Today, з пропозицією зареєструвати американське відділення мовника як "іноземного агента".

Главред RT Маргарита Симоньян на своєму сайті звинуватила США у "війні" проти російських ЗМІ і посяганні на свободу слова.

У зв'язку з цим в Росії заявили про готовність дати відповідь в ситуації з "обмеженням" російських ЗМІ в США.

Згодом міністерство юстиції Росії попередило "Радіо Свобода" і його проекти канал "Настоящее время" і сайт "Idel.Реаліі", що їх роботу в РФ можуть обмежити, оскільки "діяльність може бути кваліфікована як діяльність іноземного агента".

В оприлюдненому в січні звіті американських спецслужб говорилося, що Росія втрутилася в президентські вибори  2016 року. Окремо в цьому звіті названо телеканал RT, який фахівці вважають "головним інструментом міжнародної пропаганди Кремля".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
США попередили Росію про "неминучу відповідальність" у разі ядерної катастрофи на ЗАЕС
У світі рекордно впала довіра до Путіна та Росії – опитування
У Росії вбили командира, який, імовірно, причетний до ударів по Україні
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: