Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міноборони РФ вимагає від КБ "Південне" 183 млн рублів компенсацій

П'ятниця, 10 листопада 2017, 16:23

Міністерство оборони Росії судиться з українським КБ "Південне", великим розробником ракетно-космічної техніки, за нібито невиконаний контракт про постачання в РФ комплексів "Воєвода" і вимагає 183,6 мільйонів рублів компенсацій.

Про це повідомляють "РИА-Нововсти".

У публікації наголошується, що 10 листопада повинні були відбутися чергові слухання у цій справі.

Також повідомляється, що на одному з попередніх засідань представник "Південного" заявив, що КБ може запропонувати російському Міноборони мирову угоду.

"У лютому російське оборонне відомство подало до КБ" Південне" позов, в якому вимагає розірвати державний контракт, укладений 29 серпня 2003 року. За цим договором українське підприємство повинно було провести дослідно-конструкторські роботи з продовження термінів експлуатації комплексів "Воєвода" (за класифікацією НАТО - "Сатана") ". - повідомляє інформагентство.

"Міноборони вимагає стягнути з КБ "Південне" 183,6 мільйона рублів, в які оцінює оплачені, але не виконані роботи, більше 3 мільйонів рублів відсотків і 915,6 мільйонів рублів неустойки за невиконання умов контракту". - сказано в публікації.

Відзначається, що українське конструкторське бюро не визнало вимог міноборони РФ і вимагало повністю їх відхилити, аргументуючи свою позицію тим, що підприємство зупинило передачу Міноборони результатів ДКР через те, що в серпні 2014 року українська влада ввела заборону на експорт в Росію товарів і послуг військового і подвійного призначення.

"В КБ вважають, що ця обставина непереборної сили, підтверджена сертифікатом Торгово-промислової палати України. Крім того, заявив відповідач, Міноборони пропустило річний строк позовної давності, передбачений українським законодавством, а також не дотримувалося обов'язковий претензійний порядок врегулювання спору". - сказано в публікації.

На даний момент арбітражний суд Москви присвоїв гриф "секретно" справі за позовом Міністерства оборони РФ до українського КБ "Південне".

"Українська правда" звернулася за коментарем в КБ "Південне" щодо судового процесу з РФ, проте там відмовилися що-небудь коментувати без дозволу Державного Космічного агентства України. Отримати коментар від космічного агентства поки не вдалося.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаРосіясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Україна
Росіяни обстріляли 9 областей: за добу 4 людини загинули
У Білому домі заявили, що Україна має відповідати певним вимогам для вступу в НАТО
Адміністрація Байдена не причетна до таємних переговорів з росіянами – ЗМІ
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: