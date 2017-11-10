Міноборони РФ вимагає від КБ "Південне" 183 млн рублів компенсацій

Міністерство оборони Росії судиться з українським КБ "Південне", великим розробником ракетно-космічної техніки, за нібито невиконаний контракт про постачання в РФ комплексів "Воєвода" і вимагає 183,6 мільйонів рублів компенсацій.

Про це повідомляють "РИА-Нововсти".

У публікації наголошується, що 10 листопада повинні були відбутися чергові слухання у цій справі.

Також повідомляється, що на одному з попередніх засідань представник "Південного" заявив, що КБ може запропонувати російському Міноборони мирову угоду.

"У лютому російське оборонне відомство подало до КБ" Південне" позов, в якому вимагає розірвати державний контракт, укладений 29 серпня 2003 року. За цим договором українське підприємство повинно було провести дослідно-конструкторські роботи з продовження термінів експлуатації комплексів "Воєвода" (за класифікацією НАТО - "Сатана") ". - повідомляє інформагентство.

"Міноборони вимагає стягнути з КБ "Південне" 183,6 мільйона рублів, в які оцінює оплачені, але не виконані роботи, більше 3 мільйонів рублів відсотків і 915,6 мільйонів рублів неустойки за невиконання умов контракту". - сказано в публікації.

Відзначається, що українське конструкторське бюро не визнало вимог міноборони РФ і вимагало повністю їх відхилити, аргументуючи свою позицію тим, що підприємство зупинило передачу Міноборони результатів ДКР через те, що в серпні 2014 року українська влада ввела заборону на експорт в Росію товарів і послуг військового і подвійного призначення.

"В КБ вважають, що ця обставина непереборної сили, підтверджена сертифікатом Торгово-промислової палати України. Крім того, заявив відповідач, Міноборони пропустило річний строк позовної давності, передбачений українським законодавством, а також не дотримувалося обов'язковий претензійний порядок врегулювання спору". - сказано в публікації.

На даний момент арбітражний суд Москви присвоїв гриф "секретно" справі за позовом Міністерства оборони РФ до українського КБ "Південне".

"Українська правда" звернулася за коментарем в КБ "Південне" щодо судового процесу з РФ, проте там відмовилися що-небудь коментувати без дозволу Державного Космічного агентства України. Отримати коментар від космічного агентства поки не вдалося.