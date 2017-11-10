Трамп обійшовся без розмов з Путіним на прийомі у В'єтнамі

Президенти Володимир Путін і Дональд Трамп так і не поспілкувалися на прийомі у в'єтнамському Дананзі, даному на честь лідерів країн Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Повідомляється, що глави Росії й США привітали один одного рукостисканням на церемонії спільного фотографування, а потім разом з іншими лідерами попрямували до зали, де почався прийом від імені президента В'єтнаму.

Станом на 17:30 за Києвом президентам, судячи з усього, так і не вдалося поспілкуватися. Трамп залишив зал прийому до його завершення, в той час як Путін залишався там до кінця.

Як повідомлялося, у п'ятницю президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін потисли один одному руки під час фотосесії на саміті АТЕС у В'єтнамі.

Білий дім повідомив, що президент США Дональд Трамп не матиме окремої зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним у В’єтнамі.

"Вони перебуватимуть в одному і тому ж місці. Чи вони раптово зустрінуться і скажуть один одному "привіт"? Це можливо, і швидше за все так і станеться. Але в термінах розкладу, формальних зустрічей, цього в порядку денному немає і ми не очікуємо, що з’явиться" - сказала речниця Білого дому Сара Сандерс.

Раніше у Кремлі заявили, що президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін зустрінуться у В'єтнамі в п'ятницю, 10 листопада.