Трамп обошелся без разговоров с Путиным на приеме во Вьетнаме

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп так и не пообщались на приеме во вьетнамском Дананге, данном в честь лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что главы России и США поприветствовали друг друга рукопожатием на церемонии совместного фотографирования, а затем вместе с другими лидерами направились в зал, где начался прием от имени президента Вьетнама.

По состоянию на 17:30 по Киеву президентам, судя по всему, так и не удалось пообщаться. Трамп покинул зал приема раньше его завершения, в то время как Путин оставался там до конца.

Как сообщалось, в пятницу президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин пожали друг другу руки во время фотосессии на саммите АТЭС во Вьетнаме.

Белый дом сообщил, что у президента США Дональда Трампа не будет отдельной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным во Вьетнаме.

"Они будут находиться в одном и том же месте. Может, они внезапно встретятся и скажут друг другу "привет"? Это возможно, и скорее всего так и произойдет. Но в терминах расписания, формальных встреч, этого в повестке дня нет и мы не ожидаем, что появится", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее в Кремле заявили, что президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин встретятся во Вьетнаме в пятницу, 10 ноября.