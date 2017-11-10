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САП скерувала до суду обвинувальний акт Насірову – НАБУ

П'ятниця, 10 листопада 2017, 19:14

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду складений детективами НАБУ обвинувальний акт cтосовно голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та керівника департаменту погашення боргу ДФС.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ 10 листопада.

У повідомленні зазначається, що досудове розслідування у цьому провадженні завершено 28 липня 2017 року. Підозрювані та їхні захисники ознайомлювалися з матеріалами розслідування більше трьох місяців.

"У разі визнання винуватості обвинувачених у суді їм загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - повідомляють в НАБУ.

Як відомо, 10 листопада САП затвердила обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, а також керівника департаменту ДФС, який вручено підозрюваним та їх захисникам.

Відстороненого главу ДФС Романа Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Теми: НасіровсудНАБУ
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