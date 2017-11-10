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САП направила в суд обвинительный акт Насирову - НАБУ

Пятница, 10 ноября 2017, 19:14

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд составленный детективами НАБУ обвинительный акт по поводу председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова и руководителя департамента погашения долга ДФС.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ 10 ноября.

В сообщении отмечается, что досудебное расследование в этом производстве завершено 28 июля 2017. Подозреваемые и их защитники ознакамливались с материалами расследования более трех месяцев.

"В случае признания виновности обвиняемых в суде им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан", - сообщают в НАБУ.

Как известно, 10 ноября САП утвердила обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению председателя Государственнойфискальной службы Романа Насирова, а также руководителя департамента ГФС,который вручен подозреваемым и их защитникам.

Отстраненного главу ГФС Романа Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО" Карпатнадраинвест ", ООО "Надра Геоцентр".

Темы: НасировсудНАБУ
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