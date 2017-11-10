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У Держприкордонслужбі спростовують заяву Саакашвілі про затримання його сина

П'ятниця, 10 листопада 2017, 19:54
У Держприкордонслужбі спростовують заяву Саакашвілі про затримання його сина

Сина лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі безперешкодно пропустили в Україну і по прибуттю в аеропорт "Бориспіль" не затримували.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ніяких обмежень щодо нього ми не застосовували. Відносно 11-річної дитини, яка прибула з Тбілісі і яку ніхто не зустрічав, були вжиті заходи у вигляді утримання до прибуття особи, що зустрічає", - сказав Слободян.

За його словами, що після того, як Саакашвілі прибув в аеропорт, йому передали сина.

Як відомо, ввечері 10 листопада лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі повідомив, що його 11-річного сина Ніколоза та охоронця, який його супроводжував, затримали в аеропорту "Бориспіль".

Теми: СаакашвіліБориспільдіти
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