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В Госпогранслужбе опровергают заявление Саакашвили о задержании его сына

Пятница, 10 ноября 2017, 19:54
В Госпогранслужбе опровергают заявление Саакашвили о задержании его сына

Сына лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили беспрепятственно пропустили в Украину и по прибытию в аэропорт "Борисполь" не задерживали.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает "Интерфакс-Украина".

"Никаких ограничений к нему мы не применяли. В отношении 11-летнего ребенка, прибывшего из Тбилиси и которого никто не встречал, были приняты меры в виде содержания до прибытия лица, которое его встречает", - сказал Слободян.

По его словам, что после того, как Саакашвили прибыл в аэропорт, ему передали сына.

Как известно, вечером 10 ноября лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили сообщил, что его 11-летнего сына Николоза и охранника, который его сопровождал, задержали в аэропорту "Борисполь".

Темы: СаакашвилиБориспольдети
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