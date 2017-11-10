У ДТП з маршрутками в Харкові постраждали 11 осіб

Два маршрутних автобуси зіткнулися в Харкові, на Новоіванівському мосту: "швидка" відвезла в лікарню 10 пасажирів, з них троє дітей.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

"Дві маршрутки, два "Богдани". На Новоіванівському мосту 302 маршрут наздогнав 278. В результаті швидка відвезла в невідкладну допомогу 10 пасажирів, з них троє дітей 8, 10 та 17 років. Начебто тяжких немає. Зараз всіх постраждалих оглядають", - написав Сидоренко.

Згодом він уточнив, що постраждалих 11.