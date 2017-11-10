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В ДТП с маршрутками в Харькове пострадали 11 человек

Пятница, 10 ноября 2017, 23:29

Два маршрутных автобуса столкнулись в Харькове, на Новоивановском мосту: "скорая" увезла в больницу 10 пассажиров, из них трое детей.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

"Две маршрутки, два "Богдана". На Новоивановском мосту 302 маршрут догнал 278. В результате скорая увезла в неотложку 10 пассажиров, из них трое детей 8-и, 10-и и 17 лет. Вроде бы тяжелых нет. Сейчас всех пострадавших осматривают", - написал Сидоренко.

Позже он уточнил, что пострадавших 11.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ХарьковДТП
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