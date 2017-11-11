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ФБР підозрює, що Флінн планував видати Гюлена Туреччині за $15 млн

Субота, 11 листопада 2017, 01:38

Спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер розслідує, чи планував Майкл Флінн захопити мусульманського священнослужителя Фетхуллаха Ґюлена і доставити його до Туреччини в обмін на мільйони доларів.

Про це з посиланням на Wall Street Journal повідомляє Reuters.

Згідно з планом, Флінн, який був радником президента США з нацбезпеки, і його син Майкл Флінн-молодший мали отримати до 15 мільйонів доларів за насильну видачу Фетхуллаха Ґюлена Туреччині, розповіли журналістам люди, знайомі з розслідуванням.

Про це ФБР стало відомо в ході розслідування Мюллером можливого втручання Москви в президентські вибори 2016 року і ймовірної змови кампанії Трампа з РФ.

Як повідомляє Reuters, адвокати, що представляють Флінна, назвали повідомлення Wall Street Journal про свого клієнта "обурливим" і "брехливим".

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звинувачує Ґюлена в підбурюванні до невдалого перевороту в липні 2016 року і хоче, щоб він був екстрадований до Туреччини, щоб постати перед судом. Ґюлен заперечує будь-яку роль в спробі перевороту.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку 13 лютого, через скандал про контакти з Росією.

Теми: СШАТуреччина
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