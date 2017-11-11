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ФБР подозревает, что Флинн планировал выдать Гюлена Турции за $ 15 млн

Суббота, 11 ноября 2017, 01:38

Специальный советник ФБР Роберт Мюллер расследует, планировал ли Майкл Флинн захватить мусульманского священнослужителя Фетхуллаха Гюлена и доставить его в Турцию в обмен на миллионы долларов.

Об этом со ссылкой на Wall Street Journal сообщает Reuters.

Согласно плану, Флинн, который был советником президента США по нацбезопасности, и его сын Майкл Флинн-младший должны были получить до 15 миллионов долларов за насильную выдачу Фетхуллаха Гюлена Турции, рассказали журналистам люди, знакомые с расследованием.

Об этом ФБР стало известно в ходе расследования Мюллером возможного вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года и вероятного сговора кампании Трампа с РФ.

Как сообщает Reuters, адвокаты, представляющие Флинна, назвали  сообщение Wall Street Journal о своем клиенте "возмутительным" и "ложным".

Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет Гюлена в подстрекательстве к неудачному перевороту в июле 2016 года и хочет, чтобы он был экстрадирован в Турцию, чтобы предстать перед судом. Гюлен отрицает какую-либо роль в попытке переворота.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку 13 февраля, из-за скандала о контактах с Россией.

Темы: СШАТурция
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