Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

S&P підтвердило кредитний рейтинг України зі стабільним прогнозом

Субота, 11 листопада 2017, 02:10

Довгостроковий і короткостроковий суверенні рейтинги України збережені на рівні B- /B, прогноз "стабільний".

Про це повідомляється на сайті Міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's (S & P), пише DW.com.

(S & P) підтвердило довгостроковий суверенний рейтинг України в іноземній і національній валютах на рівні B-. Короткостроковий кредитний рейтинг так само залишився без змін - на рівні B. Прогноз по обох рейтингах "стабільний".

Аналітики S&P очікують, що Київ проведе "фіскальні, фінансові та економічні реформи", необхідні для отримання нових траншів від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Якщо українська влада не виконає розпорядження МВФ і не отримає черговий кредит, суверенний рейтинг країни буде переглянутий у бік зниження, попереджає S&P.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд висуває 4 вимоги до України для отримання наступного траншу. Серед них прийняття закону про приватизацію, створення антикорупційного суду і врегулювання питання з цінами на газ. Також наголошується на необхідності прийняття земельної реформи.

Нагадаємо, Національний банк очікує надходження чергового траншу Міжнародного валютного фонду за програмою EFF у першому кварталі 2018 року, а не в кінці 2017, як передбачалося раніше.

Теми: рейтинг УкраїниМВФ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
рейтинг України
Рейтинг "прозорості" міст очолили Дніпро, Львів і Мукачево – Transparency International
Fitch підвищило кредитний рейтинг України в іноземній валюті
"Мобільність" закордонного паспорта українця зросла після початку війни
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: