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ІДІЛ запустило в ефір шведського радіо пропагандистську пісню

Субота, 11 листопада 2017, 05:25

Слухачі однією з найпопулярніших радіостанцій в Швеції протягом 30 хвилин слухали пісню ІДІЛ, яка закликає вступати до лав терористичної організації.

Про це повідомляє BBC.

Власники радіостанції Mix Megapol вважають, що частота станції була захоплена.

Проблема торкнулася слухачів в місті Мальме на півдні країни.

Ведучі ранкового шоу на Mix Megapol не знали про проблему під час трансляції зі Стокгольма.

В ефірі звучала пісня у поп-стилі зі словами "Ми пройдемо до воріт раю, де дівчата нас чекають", що використовувалася в рекламних роликах ІДІЛ для вербування бійців із західних країн в Ірак і Сирію.

Якоб Гравестам, директор з маркетингу компанії Bauer media, що володіє Mix Megapol, вважає, що хтось втрутився в їх частоту за допомогою піратського передавача.

"Багато людей телефонували нам з цього приводу. Ми дуже раді, що люди виявляють пильність, і ми ставимося до цього дуже серйозно", - сказав він місцевому новинному сайту 24 Malmo.

Станція підтвердила, що повідомила про інцидент поліції і національному агентству з телекомунікацій.

"Українська правда" в Threads

Теми: ШвеціяЗМІтероризм
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