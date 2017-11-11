ИГИЛ запустило в эфир шведского радио пропагандистскую песню
Слушатели одной из самых популярных радиостанций в Швеции в течении 30 минут слушали песню ИГИЛ, призывающую вступать в ряды террористической организации.
Об этом сообщает BBC.
Владельцы радиостанции Mix Megapol считают, что частота станции была захвачена.
Проблема затронула слушателей в городе Мальме на юге страны.
Ведущие утреннего шоу на Mix Megapol не знали о проблеме во время трансляции из Стокгольма.
В эфире звучала песня в поп-стиле со словами "Мы пройдем к воротам рая, где девушки нас ждут", использовалась в рекламных роликах ИГИЛ для вербовки бойцов из западных стран в Ирак и Сирию.
Якоб Гравестам, директор по маркетингу компании Bauer media, владеющей Mix Megapol, считает, что кто-то вмешивался в их частоту с помощью пиратского передатчика.
"Многие люди звонили нам по этому поводу. Мы очень рады, что люди проявляют бдительность, и мы относимся к этому очень серьезно", - сказал он местному новостному сайту 24 Malmo.
Станция подтвердила, что сообщила об инциденте полиции и национальному агентству по телекоммуникациям.