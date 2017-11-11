ИГИЛ запустило в эфир шведского радио пропагандистскую песню

Слушатели одной из самых популярных радиостанций в Швеции в течении 30 минут слушали песню ИГИЛ, призывающую вступать в ряды террористической организации.

Об этом сообщает BBC.

Владельцы радиостанции Mix Megapol считают, что частота станции была захвачена.

Проблема затронула слушателей в городе Мальме на юге страны.

Ведущие утреннего шоу на Mix Megapol не знали о проблеме во время трансляции из Стокгольма.

В эфире звучала песня в поп-стиле со словами "Мы пройдем к воротам рая, где девушки нас ждут", использовалась в рекламных роликах ИГИЛ для вербовки бойцов из западных стран в Ирак и Сирию.

Якоб Гравестам, директор по маркетингу компании Bauer media, владеющей Mix Megapol, считает, что кто-то вмешивался в их частоту с помощью пиратского передатчика.

"Многие люди звонили нам по этому поводу. Мы очень рады, что люди проявляют бдительность, и мы относимся к этому очень серьезно", - сказал он местному новостному сайту 24 Malmo.

Станция подтвердила, что сообщила об инциденте полиции и национальному агентству по телекоммуникациям.