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Країни ТТП продовжать роботу над торговою угодою без США

Субота, 11 листопада 2017, 06:39

Країни учасниці торгової угоди Транс-Тихоокеанського партнерства (ТТП) домовилися працювати над основними елементами угоди без Сполучених Штатів.

Про це пише Reuters.

Переговори проводилися в кулуарах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) на в'єтнамському курорті Дананг.

"Ми подолали найважчу частину", - сказав на прес-конференції міністр торгівлі В'єтнаму Чан Туан Ань.

За його словами, угода, яку ще належить допрацювати, тепер буде називатися Всеосяжною і прогресивною угодою для транс-тихоокеанського партнерства (CPTPP).

Міністр економіки Японії Тошіміцу Мотегі висловив надію на те, що просування вперед з торговою угодою стане кроком до повернення Сполучених Штатів.

Почасти, щоб протистояти зростаючому домінуванню Китаю в Азії, Японія активно лобіювала пакт про ТТП, метою якого є ліквідація тарифів на промислові і сільськогосподарські продукти у всьому блоці з 11 країн, чий загальний обсяг торгівлі в минулому році склав 356 мільярдів доларів.

За словами Мотегі, для досягнення угоди 20 положень первинного договору будуть припинені. Угода вступить в силу після її ратифікації шістьма з 11 членів.

Досягнення будь-якої угоди виглядало сумнівним в п'ятницю, коли саміт лідерів ТТП був скасований через відсутність прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Міністр торгівлі Канади пізніше пояснив відсутність Трюдо "непорозумінням в розкладі".

Президент США Дональд Трамп відмовився від ТТП в цьому році на користь своєї політики "Америка перш за все", яка, на його думку, врятує робочі місця в США.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАКанадаКитайЯпонія
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