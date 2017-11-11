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Страны ТТП продолжат работу над торговым соглашением без США

Суббота, 11 ноября 2017, 06:39

Страны участницы торгового соглашения Транс-Тихоокеанского партнерства (ТТП) договорились работать над основными элементами сделки без Соединенных Штатов.

Об этом пишет Reuters.

Переговоры проводились в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на вьетнамском курорте Дананг.

"Мы преодолели самую тяжелую часть", - сказал на пресс-конференции министр торговли Вьетнама Чан Туан Ань.

По его словам, соглашение, которое еще предстоит доработать, теперь будет называться Всеобъемлющим и прогрессивным соглашением для транс-тихоокеанского партнерства (CPTPP).

Министр экономики Японии Тошимицу Мотеги выразил надежду на то, что продвижение вперед с торговой сделкой станет шагом к возвращению Соединенных Штатов.

Отчасти, чтобы противостоять растущему доминированию Китая в Азии, Япония активно лоббировала пакт о ТТП, целью которого является ликвидация тарифов на промышленные и сельскохозяйственные продукты во всем блоке из 11 стран, чей общий объем торговли в прошлом году составил 356 миллиардов долларов.

По словам Мотеги, для достижения соглашения 20 положений первоначального договора будут приостановлены. Соглашение вступит в силу после его ратификации шестью из 11 членов.

Достижение любого соглашения выглядело сомнительным в пятницу, когда саммит лидеров ТТП был отменен из-за отсутствия премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Министр торговли Канады позже объяснил отсутствие Трюдо  "недоразумением в расписании".

Президент США Дональд Трамп отказался от ТТП в этом году в пользу своей политики  "Америка прежде всего", которая, по его мнению, спасет рабочие места в США.

Темы: СШАКанадаКитайЯпония
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