Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: Біля Зайцевого стріляли з мінометів, поранено військового

Субота, 11 листопада 2017, 18:59

У зоні проведення АТО бойовики 11 разів вели вогонь по силах АТО, одного військового поранено. 

Про це йдеться у зведенні штабу станом на 18:00.

Зокрема на донецькому напрямку бойовики застосовували міномети калібрів 120 та 82 мм біля Пісків, а біля Зайцевого бойовики тричі вели вогонь з 82-мм мінометів та піхотного озброєння.

"Внаслідок одного з цих обстрілів було поранено українського військового", - зазначили у штабі. 

На маріупольському напрямку біля Широкиного і Водяного "тишу" порушували вогнем з мінометів, озброєння БМП та зенітної установки, на луганському - біля Новоолександрівки та Луганського вогонь вели зі стрілецької зброї. 

На половину обстрілів сили АТО відповідали вогнем з піхотного озброєння, заявили у прес-центрі штабу АТО.

Українська правда 

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: