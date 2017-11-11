АТО: Біля Зайцевого стріляли з мінометів, поранено військового

У зоні проведення АТО бойовики 11 разів вели вогонь по силах АТО, одного військового поранено.

Про це йдеться у зведенні штабу станом на 18:00.

Зокрема на донецькому напрямку бойовики застосовували міномети калібрів 120 та 82 мм біля Пісків, а біля Зайцевого бойовики тричі вели вогонь з 82-мм мінометів та піхотного озброєння.

"Внаслідок одного з цих обстрілів було поранено українського військового", - зазначили у штабі.

На маріупольському напрямку біля Широкиного і Водяного "тишу" порушували вогнем з мінометів, озброєння БМП та зенітної установки, на луганському - біля Новоолександрівки та Луганського вогонь вели зі стрілецької зброї.

На половину обстрілів сили АТО відповідали вогнем з піхотного озброєння, заявили у прес-центрі штабу АТО.

Українська правда