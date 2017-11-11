АТО: Возле Зайцево стреляли из минометов, ранен военный

В зоне проведения АТО боевики 11 раз вели огонь по силам АТО, один военный ранен.

Об этом говорится в сводке штаба по состоянию на 18:00.

В частности, на донецком направлении боевики применяли минометы калибров 120 и 82 мм возле Песков, а рядом с Зайцево боевики трижды вели огонь из 82-мм минометов и пехотного вооружения.

"В результате одного из этих обстрелов был ранен украинский военный", - отметили в штабе.

На мариупольском направлении возле Широкино и Водяного "тишину" нарушали огнем из минометов, вооружения БМП и зенитной установки, на луганском - на подступах к Новоалександровке и Луганскому огонь вели из стрелкового оружия.

На половину обстрелов силы АТО отвечали огнем из пехотного вооружения, заявили в пресс-центре штаба АТО.

Украинская правда