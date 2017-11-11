Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: Возле Зайцево стреляли из минометов, ранен военный

Суббота, 11 ноября 2017, 18:59

В зоне проведения АТО боевики 11 раз вели огонь по силам АТО, один военный ранен.

Об этом говорится в сводке штаба по состоянию на 18:00.

В частности, на донецком направлении боевики применяли минометы калибров 120 и 82 мм возле Песков, а рядом с Зайцево боевики трижды вели огонь из 82-мм минометов и пехотного вооружения.

"В результате одного из этих обстрелов был ранен украинский военный", - отметили в штабе.

На мариупольском направлении возле Широкино и Водяного "тишину" нарушали огнем из минометов, вооружения БМП и зенитной установки, на луганском - на подступах к Новоалександровке и Луганскому огонь вели из стрелкового оружия.

На половину обстрелов силы АТО отвечали огнем из пехотного вооружения, заявили в пресс-центре штаба АТО.

Украинская правда 

Темы: АТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
10:12
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
10:10
К десятой годовщине войны УП проведет конференцию "Как победить Голиафа"
10:05
Рынку нефти грозит дефицит судов из-за нападений хуситов в Красном море – Aramco
09:59
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник
09:58
Байден на встрече с лидерами Конгресса призвал быстро разблокировать помощь Украине
Все новости...
Реклама: