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Посол: Відвідавши Крим, австрійські політики порушили нейтралітет Австрії і рішення ЄС

Субота, 11 листопада 2017, 19:58
Посол: Відвідавши Крим, австрійські політики порушили нейтралітет Австрії і рішення ЄС

Австрійські політики, які відвідали організований владою РФ "Форум друзів Криму" порушили нейтралітет Австрії і рішення ЄС.

Про це в статті для австрійської газети "Die Presse" заявив посол України в Австрії Олександр Щерба, пише "Крим.Реалії".

"Коли Ренат Параламов розповідав про невимовні стражданнях, через які йому довелося пройти, заступник бургомістра Лінца Детлеф Віммер і новообраний член парламенту Ганс-Йорг Йеневайн розкладали свої речі в люксових номерах ялтинського готелю, куди вони прибули, щоб засвідчити підтримку російської анексії Криму", - зазначив дипломат.

За словами Щерби, австрійські політики "мають керуватися ... зобов'язаннями своєї країни".

"У випадку Австрії це нейтралітет і рішення ЄС. Віммер і Йеневайн порушили і перше, і друге", - додав він.

Як відомо, "Форум друзів Криму" відбувся в анексованій Ялті 6-8 листопада. За інформацією підконтрольного Кремлю депутата Держдуми Росії від Криму Михайла Шеремета, на півострів приїхали близько 90 іноземних гостей.

Теми: КримРосіяАвстрія
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