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У Каталонії 750 тисяч вийшли на вулиці з вимогою звільнити екс-керівників автономії

Субота, 11 листопада 2017, 20:38
У Каталонії 750 тисяч вийшли на вулиці з вимогою звільнити екс-керівників автономії
AFP

У Барселоні 750 тисяч людей вийшли на акцію з вимогою звільнити колишніх чиновників автономії, заарештованих після скасування декларації про незалежність Каталонії.

Про це повідомляє AFP з посиланням на дані місцевої поліції.

Протести почалися після того, як заарештована рішенням Верховного суду Іспанії екс-спікер парламенту Каталонії Карме Форкадель з правом внесення застави в розмірі 150 тис. євро вийшла на свободу.

Демонстранти зібралися на проспекті біля парламенту з прапорами Каталонії і плакатами "Врятуйте демократію", скандуючи "Свободу!".

Протестна акція була організована двома громадськими організаціями, які виступають за незалежність Каталонії - Omnium Cultural і "Каталонською національною асамблеєю", лідери яких також були затримані..

 
фото afp
 
фото  

У неділю до Барселони планує прибути прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой - це буде його першим візитом в Каталонію з початку кризи.

Як відомо, 3 листопада суд Іспанії видав європейський ордер на арешт відстороненого лідера Каталонії Карлеса Пучдемона, який згодом здався у руки бельгійської поліції. 

Пучдемона та 4 його соратників підозрюють в організації заколоту, розтраті державних коштів, зловживанні службовим становищем та непокорі владі.

6 листопада суд Бельгії відпустив Пучдемона на поруки

Наразі екс-глава уряду Каталонії та екс-урядовці перебувають у Брюсселі, заявляючи, що вдома їм не може бути гарантовано справедливий судовий розгляд.

Українська правда

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Теми: Каталонія мітинги
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