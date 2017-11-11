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Власника Mercedes на "бляхах" оштрафували на 3,4 мільйона

Субота, 11 листопада 2017, 22:32

Власника автомобіля "Mercedes-Benz", який був ввезений на територію України з ухиленням від сплати митних платежів, оштрафували на 3,383 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

Зазначається, що під час перетину кордону особа пред’явила паспорт громадянина Литви, що давало їй право, як нерезиденту,  ввезти авто, що перебувало на обліку в іноземній державі, без сплати митних платежів у режимі "тимчасове ввезення" терміном до 1 року.

"Проте, згодом митники встановили, що ця ж особа має громадянство та постійне місце проживання в Україні, тобто він є резидентом України. А це вже зовсім інші вимоги", - йдеться у повідомленні.

Згідно з постановою Чернігівської митниці ДФС громадянин притягнутий до адміністративної відповідальності та повинен сплатити штраф в сумі 3,383 млн гривень.

"Позицію митниці підтримали суди першої та апеляційної інстанції", - заявили у фіскальній службі. 

Як відомо, в Україні незаконно перебувають понад 236 тисячі авто з іноземною реєстрацією. 

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Економічна правда

Теми: митницяавто
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