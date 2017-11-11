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Владельца Mercedes'a на "бляхах" оштрафовали на 3,4 миллиона

Суббота, 11 ноября 2017, 22:32

Владельца автомобиля "Mercedes-Benz", который был ввезен на территорию Украины с уклонением от уплаты таможенных платежей, оштрафовали на 3,383 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Отмечается, что при пересечении границы мужчина предъявил паспорт гражданина Литвы, что давало ему право, как нерезиденту, ввезти авто находившееся на учете в иностранном государстве, без уплаты таможенных платежей в режиме "временный ввоз" сроком до 1 года.

"Однако позже таможенники установили, что этот же человек имеет гражданство и постоянное место жительства в Украине, то есть он является резидентом Украины. А это уже совсем другие требования", - отметили в ГФС. 

Согласно постановлению Черниговской таможни ГФС, гражданин привлечен к административной ответственности и должен уплатить штраф в сумме 3,383 млн гривен.

"Позицию таможни поддержали суды первой и апелляционной инстанции", - заявили в фискальной службе.

Как известно, на территории Украины незаконно находятся более 236 тысяч авто с иностранной регистрацией. 

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Экономическая правда

Темы: таможняавто
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