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ОБСЄ: Бойовики не пускають спостерігачів до місць зберігання озброєння

Субота, 11 листопада 2017, 22:27
ОБСЄ: Бойовики не пускають спостерігачів до місць зберігання озброєння

Спостерігачі місії ОБСЄ, попри Мінські домовленості, не можуть потрапити до місць постійного зберігання важкого озброєння бойовиків "ДНР".

Про це йдеться у звіті місії, який оприлюднено на сайті організації. 

Зокрема, в ОБСЄ звітують про кілька випадків, коли патруль місії не зміг отримати доступ до постійного місця зберігання озброєння "ДНР" та до місця розміщення відведеного важкого озброєння "ДНР", оскільки на місці нікого з представників ОРДО не було.

Окрім того у доступі на територію комплексу, де зберігається озброєння, за 3 км на захід від підконтрольного "ДНР" с. Мануйлівка патрулю відмовив озброєний член "ДНР". 

Петрівському озброєний член "ДНР" заявив, що патрулю місії не дозволено запускати свій БПЛА попри те, що СЦКК було поінформовано про запланований політ.  Поки спостерігачі чекали на роз’яснення, вони почули як із рації члена "ДНР" пролунало повідомлення "Скажи пулеметчику, пусть займет позицию, на всякий случай", - повідомили в ОБСЄ. 

Про усі випадки недопуску до місць зберігання озброєння місія поінформувала СЦКК.

Українська правда 

Теми: ОБСЄДонбасзброяМінські угоди
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