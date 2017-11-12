Біля кордонів Латвії виявили два винищувачі РФ

Біля латвійського кордону помітили два російські військові літаки-винищувачі СУ-27.

Про це у Twitter заявила прес-служба Національних збройних сил країни.

11.11. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV terit. jūras robežas identificēja RU BS lidm. 2x Su-27 — NBS (@Latvijas_armija) November 11, 2017

Повідомляється, що латвійські літаки, які патрулювали небо над нейтральними водами Балтійського моря, помітили винищувачі Збройних сил Росії біля морського кордону.

Як відомо, у жовтні НЗС Латвії зафіксували поблизу своїх кордонів кораблі ВМС Росії.