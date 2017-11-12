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Біля кордонів Латвії виявили два винищувачі РФ

Неділя, 12 листопада 2017, 00:56
Біля кордонів Латвії виявили два винищувачі РФ
НЗС Латвії

Біля латвійського кордону помітили два російські військові літаки-винищувачі СУ-27.

Про це у Twitter заявила прес-служба Національних збройних сил країни.

Повідомляється, що латвійські літаки, які патрулювали небо над нейтральними водами Балтійського моря, помітили винищувачі Збройних сил Росії біля морського кордону.

Як відомо, у жовтні НЗС Латвії зафіксували поблизу своїх кордонів кораблі ВМС Росії.

Теми: ЛатвіяРосія
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