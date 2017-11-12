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У границ Латвии обнаружили два истребителя РФ

Воскресенье, 12 ноября 2017, 00:56
У границ Латвии обнаружили два истребителя РФ

У латвийской границы заметили два российских военных самолета-истребителя СУ-27.

Об этом в Twitter заявила пресс-служба Национальных вооруженных сил страны.

Сообщается, что латвийские самолеты, которые патрулировали небо над нейтральными водами Балтийского моря, заметили истребители Вооруженных сил России у морской границы.

Как известно, в октябре НЗС Латвии зафиксировали вблизи своих границ корабли ВМС России.

Темы: ЛатвияРосcия
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