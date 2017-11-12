В Іраку знайшли масове поховання понад 400 жертв "Ісламської держави"
Неділя, 12 листопада 2017, 02:11
На півночі Іраку біля звільненого від бойовиків ІДІЛ міста Хавіджа знайшли масове поховання ймовірних жертв ісламістів.
Про це повідомляє AFP.
"Було страчено щонайменше 400 людей", - підкреслив голова адміністрації регіону Кіркук Ракан Саїд.
Саїд додав, що деякі тіла були у спеціальній формі в’язнів, засуджених до смертної кари.
Місце масової страти розташоване у трьох кілометрах від Хавіджі. Цей регіон війська Іраку звільнили від бойовиків на початку жовтня цього року.
Як повідомлялось, раніше сирійська армія захопила останній оплот "Ісламської держави" в Сирії.