40 британських депутатів готові відправити Мей у відставку - ЗМІ

40 депутатів-консерваторів британського парламенту готові підписати спільний лист про недовіру прем'єр-міністру Терезі Мей.

Про це пише газета The Times.

Повідомляється, що основна причина такого рішення - відсутність прогресу у переговорах між Великою Британією та ЄС щодо фінансового питання Brexit.

За інформацією The Times, підтримати депутатів готові деякі міністри, яких також не влаштовує позиція Мей щодо Brexit.

Газета прогнозує, що така ситуація може призвести до відставки прем'єра.

Раніше повідомлялося, що представник ЄС Мішель Барньє висловив стурбованість відсутністю прогресу перед початком третього раунду переговорів про вихід Британії з ЄС.

Нещодавно президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер підкреслив, що "уряд Великої Британії вагається, щоб викласти на стіл всі свої карти щодо Brexit".

Водночас Тереза Мей закликала Брюссель досягти прогресу в торгових переговорах з Англією на тлі повідомлень про тупиковість ситуації.