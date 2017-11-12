40 британских депутатов готовы отправить Мэй в отставку - СМИ
40 депутатов-консерваторов британского парламента готовы подписать совместное письмо о недоверии премьер-министру Терезе Мэй.
Об этом пишет газета The Times.
Сообщается, что основная причина такого решения - отсутствие прогресса в переговорах между Великобританией и ЕС по финансовому вопросу Brexit.
По информации The Times, поддержать депутатов готовы некоторые министры, которых также не устраивает позиция Мэй по Brexit.
Газета прогнозирует, что такая ситуация может привести к отставке премьера.
Ранее сообщалось, что представитель ЕС Мишель Барнье выразил обеспокоенность отсутствием прогресса перед началом третьего раунда переговоров о выходе Британии из ЕС.
Недавно президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что "правительство Великобритании колеблется, чтобы выложить на стол все свои карты по Brexit".
В то же время Тереза Мэй призвала Брюссель достичь прогресса в торговых переговорах с Англией на фоне сообщений о тупиковости ситуации.