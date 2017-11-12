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Священика, який скоїв п'яну ДТП на Рівненщині, зняли з посади

Неділя, 12 листопада 2017, 09:53
Священика, який скоїв п'яну ДТП на Рівненщині, зняли з посади

Українська православна церква Київського патріархату звільнила від обов'язків протоієрея Дмитра за скоєння ДТП у стані алкогольного сп'яніння в Рівненській області.

Про це йдеться в указі архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона, пишуть "Українські Новини".

"Протоієрей Дмитро за скоєння ДТП у стані алкогольного сп'яніння, поведінку, яка принижує честь і гідність православного пастиря, ... згідно з 42 правилом Святих апостолів звільняється від обов'язків настоятеля парафії Св.праведної Уляни Ольшанської м. Рівне і забороняється богослужіння", - йдеться в указі. 

Раніше священика вже затримували за водіння автомобіля у нетверезому стані.

Як відомо, 8 жовтня внаслідок ДТП за участю 44-річного священика з с.Дмитрівка (Гощанський район Рівненської області) двох жінок було госпіталізовано.

Теми: ДТПцерква
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