Священника сняли с должности за пьяную ДТП на Ровенщине

Украинская православная церковь Киевского патриархата освободила от обязанностей протоиерея Дмитрия за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения в Ровенской области.

Об этом говорится в указе архиепископа Ровенского и Острожского Илариона, пишут "Украинские Новости".

"Протоиерей Дмитрий за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения, поведение, унижающее честь и достоинство православного пастыря ... согласно 42 правилу Святых апостолов освобождается от обязанностей настоятеля прихода Св.праведной Ульяны Ольшанской (г.Ровно), богослужения запрещаются", - говорится в указе.

Ранее священника уже задерживали за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Как известно, 8 октября в результате ДТП с участием 44-летнего священника из с.Дмитровка (Гощанский район Ровенской области) две женщин были госпитализированы.