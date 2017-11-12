Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві почали позапланово перевіряти перевізників

Неділя, 12 листопада 2017, 10:58

У Києві розпочалися позапланові перевірки столичних перевізників.

Як повідомили у КМДА, позапланові перевірки перевізників триватимуть протягом наступних двох тижнів.

"Держслужба України з безпеки на транспорті утворила комісії з технічних розслідувань обставин та причин ДТП. За два дні було перевірено маршрутні таксі за маршрутами №464, 459, 474, 497-К, 450, 437, 408, 201, 200-К, 198 та 194", - йдеться у повідомленні.

За даними КМДА, на виявлені порушення на перевізників було складено акти.

"У разі виявлення порушень дотримання ліцензійних умов буде здійснено комплексну перевірку господарської діяльності перевізника та у подальшому розглянуто питання анулювання ліцензії на право здійснення пасажирських перевезень.

Як відомо, мер Києва Віталій Кличко доручив перевірити перевізників столиці через загибель двох пішоходів після наїзду маршрутки.

Українська правда 

Теми: Київтранспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Київ
Ключові мости в Рівному і Житомирі у критичному стані, але в кращому, ніж у Києві - перевірка
Нацполіція проводить слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбудом"
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: