В Киеве начали внепланово проверять перевозчиков

В Киеве начались внеплановые проверки столичных перевозчиков.

Как сообщили в КГГА, внеплановые проверки перевозчиков будут продолжаться в течение следующих двух недель.

"Госслужба Украины по безопасности на транспорте создала комиссии по техническим расследований обстоятельств и причин ДТП. За два дня были проверены маршрутные такси по маршрутам №464, 459, 474, 497-К, 450, 437, 408, 201, 200-К, 198 и 194", - говорится в сообщении.

По данным КГГА, на выявленные нарушения на перевозчиков были составлены акты.

"В случае выявления нарушений соблюдения лицензионных условий будет проведена комплексная проверка хозяйственной деятельности перевозчика и в дальнейшем рассмотрен вопрос аннулирования лицензии на пассажирские перевозки", - заявили в КГГА.

Как известно, мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить перевозчиков столицы после гибели двух пешеходов в результате наезда маршрутки.

Украинская правда