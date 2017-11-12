Турне Трампа: На Філіппінах - протести проти "американського імперіалізму"

На Філіппінах, куди в рамках свого турне країнами Азії прибув президент США Дональд Трамп, відбулася протестна акція, учасники якої вигукували гасла проти "американського імперіалізму".

Як повідомляє DW, поліцейські скористалися водометами проти кількох сотень протестувальників, які намагалися підійти до посольства США у Манілі.

Протестувальники переважно лівих поглядів гукали "Позбудьтеся Трампа!" та "Геть американський імперіалізм!".

Спершу поліція та спецпризначенці намагалися зупинити їх щитами і кийками, а потім полили водою з пожежної машини.

РИА Новости https://ria.ru/world/20171112/1508647265.html

Акція відбулася за кілька годин до прибуття на Філіппіни Трампа, повідомляє Reuters.

Філіппіни - останній пункт призначення у розкладі 12-денного дипломатичного турне Трампа країнами Азії, яке стартувало 5 листопада. Президент США зустрічатиметься з лідерами Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN) та інших країн у Східній Азії.