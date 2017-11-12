Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Турне Трампа: На Филиппинах - протесты против "американского империализма"

Воскресенье, 12 ноября 2017, 14:31

На Филиппинах, куда в рамках своего турне по странам Азии прибыл президент США Дональд Трамп, состоялась протестная акция, участники которой выкрикивали лозунги против "американского империализма".

Как сообщает DW, полицейские использовали водометы против нескольких сотен протестующих, которые пытались подойти к посольству США в Маниле.

Протестующие преимущественно левых взглядов кричали "Избавьтесь от Трампа!" и "Долой американский империализм!".

Сначала полиция и спецназовцы пытались остановить их щитами и дубинками, а потом полили водой из пожарной машины.

 

РИА Новости https://ria.ru/world/20171112/1508647265.html

Акция состоялась за несколько часов до прибытия на Филиппины Трампа, сообщает Reuters.

Филиппины - последний пункт назначения в расписании 12-дневного дипломатического турне Трампа странами Азии. Президент США встретится с лидерами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) и других стран в Восточной Азии.

Ранее визиту Трампа в Южную Корею также предшествовала масштабная акция протеста, участники которой призвали "прекратить военные действия" и "начать переговоры о мире". Акция была направлена на привлечение внимания к проблеме безопасности на Корейском полуострове, а не непосредственно против визита президента США в Южную Корею. 

Темы: Трампмитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Трамп
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Последние новости
10:59
"Укрэнерго" построит линию электропередач за почти 4 миллиарда для энергонезависимости Одесской области от РФ
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:30
Гендиректор Google предупредил сотрудников о новых сокращениях в этом году
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
На Ocean Plaza "висит" кредит перед Ротенбергом на почти 7 миллиардов
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:16
Украина нуждается в большей поддержке Запада, чтобы не включать "печатный станок" – ЕБРР
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
10:12
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
Все новости...
Реклама: