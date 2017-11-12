Через погану погоду в Києві посипають дороги

Через мокрий сніг із дощем у столиці дороги посипають сіллю.

Про це повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації.

"Фахівці-дорожники працюють в цілодобовому режимі, відслідковують зміни погодних умов за допомогою метеорадара і метеостанцій, встановлених на в‘їздах у столицю. Зараз на київських дорогах працює 65 одиниць спеціальної техніки, яка обробляє дорожнє покриття соляною сумішшю", - зазначив керівник "Київавтодору" Олександр Густєлєв.

Як повідомлялося, 13 листопада у західних і північних областях України очікується дощ, місцями з мокрим снігом, у вівторок така погода очікується в західних, північних і центральних областях.

Українська правда