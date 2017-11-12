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Из-за плохой погоды в Киеве посыпают дороги

Воскресенье, 12 ноября 2017, 15:20

Из-за мокрого снега с дождем в столице дороги посыпают солью.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Специалисты-дорожники работают в круглосуточном режиме, отслеживают изменения погодных условий с помощью метеорадара и метеостанций, установленных на въездах в столицу. Сейчас на киевских дорогах работает 65 единиц специальной техники, которая обрабатывает дорожное покрытие соляной смесью", - отметил руководитель "Киевавтодора" Александр Густелев.

 

Как сообщалось, 13 ноября в западных и северных областях Украины ожидается дождь, местами с мокрым снегом, во вторник такая погода ожидается в западных, северных и центральных областях.

Украинская правда

Темы: Киевпогода
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