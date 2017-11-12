Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві затримали групу чоловіків з вибухівкою в автомобілі

Неділя, 12 листопада 2017, 18:32
У Києві затримали групу чоловіків з вибухівкою в автомобілі

Столичні правоохоронці затримали чоловіків, в яких у багажнику автомобіля була вибухівка.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

"На парковці торгового центру на Осокорках у Дарницькому районі співробітники полку поліції особливого призначення помітили підозрілий автомобіль "Фольксваген", у салоні якого перебували двоє осіб", - йдеться у повідомленні.

"Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили в багажнику рюкзак, у якому було п‘ять брикетів пластиду загальною вагою 6,5 кг та 10 електродетонаторів. При цьому вибухівка була підготовлена до використання", - додали у МВС.

Правоохоронці затримали чоловіків, які були в автомобілі.

На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група районного управління поліціі.

"Імовірно, у них є спільники. Слідчо-оперативна група проводить документування та встановлює всі обставини події", - зазначили у повідомленні.

Як відомо, поліція Києва та області з 31 жовтня перейшла на посилений режим несення служби через небезпеку терактів.

Українська правда

Теми: КиївполіціяМВС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Київ
ППО знищила усі ворожі безпілотники у повітряному просторі навколо Києва – КМВА
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
У Києві зафіксували три випадки кишкових інфекцій через сальмонелу
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: