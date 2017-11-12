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В Киеве задержали группу мужчин со взрывчаткой в ​​автомобиле

Воскресенье, 12 ноября 2017, 18:32
В Киеве задержали группу мужчин со взрывчаткой в ​​автомобиле

Столичные правоохранители задержали мужчин, у которых в багажнике автомобиля была взрывчатка.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

"На парковке торгового центра на Осокорках в Дарницком районе сотрудники полка полиции особого назначения заметили подозрительный автомобиль "Фольксваген", в салоне которого находились два человека", - говорится в сообщении.

"В ходе осмотра транспортного средства полицейские обнаружили в багажнике рюкзак, в котором было пять брикетов пластида общим весом 6,5 кг и 10 электродетонаторов. При этом взрывчатка была подготовлена ​​к использованию", - добавили в МВД.

Правоохранители задержали мужчин, которые были в автомобиле.

На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

"Вероятно, у них есть сообщники. Следственно-оперативная группа проводит документирование и устанавливает все обстоятельства произошедшего", - отметили в сообщении.

Как известно, полиция Киева и области с 31 октября перешла на усиленный режим несения службы из-за опасности терактов.

Украинская правда

Темы: КиевполицияМВД
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