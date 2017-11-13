Доба в АТО: кількість обстрілів зросла майже вдвічі

За минулу добу, 12 листопада, російсько-окупаційні угруповання в зоні АТО 33 рази порушили перемир’я.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"У порівнянні із попередньою добою кількість ворожих збройних провокацій зросла майже вдвічі і сягнула 33. Понад десяток фактів використання бойовиками зброї характеризуються застосуванням мінометів різних калібрів. Особливо активно противник порушує домовленості про припинення вогню за темної пори доби", - йдеться у повідомленні.

Так, із настанням сутінок, ворог активізувався на Світлодарській дузі. Зі 120 та 82-мм мінометів, гранатометів, стрілецької зброї та озброєння БМП були обстріляні оборонці Луганського.

На підступах до Донецька факти застосування противником піхотного озброєння зафіксовані неподалік Авдіївки, Мар’їнки та шахти Бутівка.

На Луганському напрямку бойовики вели вогонь із 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї поблизу Катеринівки, а з великокаліберних кулеметів – по захисниках Валуйська.

"Попри підвищення ворожої вогневої активності, жоден український воїн внаслідок бойових дій не постраждав", - повідомили у штабі АТО.