Сутки в АТО: количество обстрелов выросла почти вдвое

За прошедшие сутки, 12 ноября, российско-оккупационные группировки в зоне АТО 33 раза нарушили перемирие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"По сравнению с предыдущими сутками количество вражеских вооруженных провокаций выросло почти вдвое и сдостигло 33. Свыше десятка фактов использования боевиками оружия характеризуются применением минометов различных калибров. Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня в темное время суток", - говорится в сообщении.

Так, с наступлением сумерек, враг активизировался на Светлодарской дуге. Из 120 и 82-мм минометов, гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП были обстреляны защитники Луганского.

На подступах к Донецку факты применения противником пехотного вооружения зафиксированы недалеко от Авдеевки, Марьинки и шахты Бутовка.

На Луганском направлении боевики вели огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вблизи Катериновки, а из крупнокалиберных пулеметов - по защитникам Валуйска.

"Несмотря на повышение вражеской огневой активности, ни один украинский воин в результате боевых действий не пострадал", - сообщили в штабе АТО.