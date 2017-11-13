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Киян попереджають про туман, а решту про вітер

Понеділок, 13 листопада 2017, 07:55

У Києві та Київській області вранці 13 листопада туман, видимість становить 200-500 м.

Такий прогнозу Українського гідрометцентру поширює Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Крім того, синоптики попереджають про те, що на Закарпатті та в Карпатах у понеділок – сильні дощі.

Загалом в Україні, крім східної частини, місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Погода 13 листопада
Погода 13 листопада

При цьому 13-14 листопада на річках Закарпаття очікується продовження підвищення рівнів води.

Теми: погодаКиїв
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