Киян попереджають про туман, а решту про вітер

У Києві та Київській області вранці 13 листопада туман, видимість становить 200-500 м.

Такий прогнозу Українського гідрометцентру поширює Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Крім того, синоптики попереджають про те, що на Закарпатті та в Карпатах у понеділок – сильні дощі.

Загалом в Україні, крім східної частини, місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Погода 13 листопада

При цьому 13-14 листопада на річках Закарпаття очікується продовження підвищення рівнів води.