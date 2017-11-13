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Киевлян предупреждают о тумане, а остальных о ветре

Понедельник, 13 ноября 2017, 07:55

В Киеве и Киевской области утром 13 ноября туман, видимость составляет 200-500 м.

Такой прогноза Украинского гидрометцентра распространяет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, синоптики предупреждают о том, что на Закарпатье и в Карпатах в понедельник – сильные дожди.

Всего в Украине, кроме восточной части, местами порывы ветра 15-20 м/с.

Погода 13 ноября
Погода 13 ноября

При этом 13-14 ноября на реках Закарпатья ожидается продолжение повышения уровней воды.

Темы: погодаКиев
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