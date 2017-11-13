Киевлян предупреждают о тумане, а остальных о ветре
Понедельник, 13 ноября 2017, 07:55
В Киеве и Киевской области утром 13 ноября туман, видимость составляет 200-500 м.
Такой прогноза Украинского гидрометцентра распространяет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, синоптики предупреждают о том, что на Закарпатье и в Карпатах в понедельник – сильные дожди.
Всего в Украине, кроме восточной части, местами порывы ветра 15-20 м/с.
При этом 13-14 ноября на реках Закарпатья ожидается продолжение повышения уровней воды.