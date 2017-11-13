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На бавовняному комбінаті у Херсоні стався обвал: загинув чоловік

Понеділок, 13 листопада 2017, 08:24
ХБК у 2014 році
t.ks.ua

У будівлі непрацюючого підприємства ВАТ "Херсонській Бавовняний комбінат" сталося руйнування залізобетонних конструкцій, внаслідок чого загинула людина.

Про це повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.

Трагедія сталася близько 19:50 12 листопада, коли невідомий чоловік розбирав дах будівлі на площі Павла Дубинди, 1.

"Внаслідок розбирання сторонньою особою даху 4-х поверхової промислової будівлі непрацюючого підприємства ВАТ "Херсонський Бавовняний комбінат" сталося руйнування залізобетонних конструкцій. На місці події виявлено чоловіка, який привалений останками перекриття", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники вилучили тіло загиблого з-під обвалу.

Причини руйнування конструкцій та особа загиблого встановлюються.

Теми: Херсонська областьнадзвичайна подія
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