На бавовняному комбінаті у Херсоні стався обвал: загинув чоловік

У будівлі непрацюючого підприємства ВАТ "Херсонській Бавовняний комбінат" сталося руйнування залізобетонних конструкцій, внаслідок чого загинула людина.

Про це повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.

Трагедія сталася близько 19:50 12 листопада, коли невідомий чоловік розбирав дах будівлі на площі Павла Дубинди, 1.

"Внаслідок розбирання сторонньою особою даху 4-х поверхової промислової будівлі непрацюючого підприємства ВАТ "Херсонський Бавовняний комбінат" сталося руйнування залізобетонних конструкцій. На місці події виявлено чоловіка, який привалений останками перекриття", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники вилучили тіло загиблого з-під обвалу.

Причини руйнування конструкцій та особа загиблого встановлюються.