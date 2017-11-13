Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На хлопчатобумажном комбинате в Херсоне произошел обвал: погиб человек

Понедельник, 13 ноября 2017, 08:24
ХТК в 2014 году
t.ks.ua

В здании неработающего предприятия ОАО "Херсонский хлопчатобумажный комбинат" произошло разрушение железобетонных конструкций, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области.

Трагедия произошла около 19:50 12 ноября, когда неизвестный мужчина разбирал крышу здания на площади Павла Дубинды, 1.

"В результате разборки посторонним лицом крыши 4-х этажного промышленного здания неработающего предприятия ОАО "Херсонский хлопчатобумажный комбинат" произошло разрушение железобетонных конструкций. На месте происшествия обнаружен мужчина, приваленный останками перекрытия", - говорится в сообщении.

Спасатели извлекли тело погибшего из-под обвала.

Причины разрушения конструкций и личность погибшего устанавливаются.

Темы: Херсонская областьчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Херсонская область
За сутки враг выпустил по Херсонщине 332 снаряда, погиб человек
РФ имеет дилемму из-за боев в низовье Днепра и контрнаступления на Запорожье – разведка Британии
Россияне ранили 10 человек в Донецкой области и одного человека в Херсонской за сутки
Последние новости
10:59
"Укрэнерго" построит линию электропередач за почти 4 миллиарда для энергонезависимости Одесской области от РФ
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:30
Гендиректор Google предупредил сотрудников о новых сокращениях в этом году
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
На Ocean Plaza "висит" кредит перед Ротенбергом на почти 7 миллиардов
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:16
Украина нуждается в большей поддержке Запада, чтобы не включать "печатный станок" – ЕБРР
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
10:12
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
Все новости...
Реклама: