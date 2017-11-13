На хлопчатобумажном комбинате в Херсоне произошел обвал: погиб человек

В здании неработающего предприятия ОАО "Херсонский хлопчатобумажный комбинат" произошло разрушение железобетонных конструкций, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области.

Трагедия произошла около 19:50 12 ноября, когда неизвестный мужчина разбирал крышу здания на площади Павла Дубинды, 1.

"В результате разборки посторонним лицом крыши 4-х этажного промышленного здания неработающего предприятия ОАО "Херсонский хлопчатобумажный комбинат" произошло разрушение железобетонных конструкций. На месте происшествия обнаружен мужчина, приваленный останками перекрытия", - говорится в сообщении.

Спасатели извлекли тело погибшего из-под обвала.

Причины разрушения конструкций и личность погибшего устанавливаются.