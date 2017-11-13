Кількість жертв землетрусу на Близькому Сході перевищила 300 осіб

За офіційними даними, від потужного землетрусу на кордоні Ірану та Іраку загинули 328 осіб.

Про це повідомляє у Twitter інформагенція AFP.

За її даними, поранення внаслідок стихійного лиха отримали 2500 людей.

Як відомо, на кордоні між Іраном та Іраком стався землетрус магнітудою 7,3 балів за шкалою Ріхтера. Раніше повідомлялося про 145 загиблих.

Землетрус відчувався в декількох провінціях Ірану, але найбільш постраждала провінція Керманшах, в якій оголошено триденну жалобу.

У кількох іранських та іракських містах відрізана електрика, а побоювання нових поштовхів змусили тисячі людей в обох країнах вийти на вулиці і парки в холодну погоду.

Євген Кізілов, УП